Çorum Fırıncılar ve Simitçiler Odası Başkanı İbrahim Kurt, odalar tarafından verilen mesleki belgelerin artık E-Devlet sistemi üzerinden erişilebilir hale geleceğini açıkladı.

Kurt, “Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan Meslek Dallarında Mesleki Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmelik” ve buna dayanılarak çıkarılan Esnaf Yönergesi kapsamında, Esnaf ve Sanatkâr Odalarının TESK kalfalık, ustalık ve esnaflık belgesi düzenleme yetkisine sahip olduğunu hatırlattı.

Başkan Kurt, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) tarafından başlatılan çalışma kapsamında, odalar tarafından verilen belgelerin bilinirliğini, tanınırlığını ve kalite güvencesini artırmak amacıyla E-Devlet entegrasyonunun sağlanacağını belirtti.

Fırıncılar ve Simitçiler Odası tarafından kuruluşundan bugüne kadar verilen ustalık belgelerinin E-Devlet sistemine yükleneceğini ifade eden Kurt, bu işlemlerin oda sekreterliği tarafından yapılacağını söyledi. Çalışmalar tamamlandığında ise üyelerin bilgilendirileceğini aktardı.

“Oda üyelerimiz, arzu ettiklerinde E-Devlet üzerinden ustalık belgelerine kolayca ulaşabilecekler. Bu uygulama, belgelerin görünürlüğünü ve güvenilirliğini artıracak.”

İbrahim Kurt ayrıca, oda üyelerine yönelik hizmetlerin artarak devam ettiğini belirterek, “Merkez ve ilçelerde faaliyet gösteren tüm üyelerimizin yararlanabileceği vergi danışmanlığı hizmetinin ardından, şimdi de ustalık belgelerinin dijital ortamda erişilebilir hale gelmesinin mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.

Yeni uygulamayla birlikte Fırıncılar ve Simitçiler Odası, üyelerine hem bürokratik kolaylık sağlayacak hem de mesleki belgelerin güvenilirliğini dijital ortamda güçlendirmiş olacak.