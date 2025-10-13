Arca Çorum FK ligin onuncu hafta maçında cumartesi günü Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını cumartesi günü yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takım milli ara nedeni ile verilen arayı Teknik Direktör Çağdaş Çavuş ve ekibi fırsata çevirmek için yoğun bir çalışma programı uyguladı.

İki gün çift antrenman yaptıran Teknik Heyet cumartesi günü saat 12’de tesis sahasında yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Geraldo’nun takımdan ayrı düz koşu yaptığı, kaleci Hasan Hüseyin’in fizyoterapist gözetiminde çalıştığı antrenmanda dizinde ağrı olan Atakan Cangöz dışında tüm futbolcular katıldılar. Isınma hareketlerinin ardından taktik çalışma yaptıran Teknik Direktör Çağdaş Çavuş takıma istediği oyun sistemini sahada uygulatmaya çalıştı.

Bu çalışma sırasında sık sık oyunu durdurarak istediklerini uygulamalı olarak gösteren Çavuş futbolculardan çabuk oynamalarını istedi.

Kırmızı Siyahlı takım dünü dinlenerek geçirdi.

Bugün saat 16’da tesislerde toplanacak olan Çorum FK, Hatayspor maçının hazırlıklarına devam edecek.