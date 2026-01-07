Avukata ait cipin camına yorgun mermi isabet etti
Çorum İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Çorum'un Sungurlu ilçesi, merkez ilçeye bağlı bir köy ile Samsun yolu üzerinde durdurulan bir araçta uyuşturucu ele geçirdi. Her iki suçla ilgili mahkemeye çıkarılan 4 şüpheli tutuklandı.

Jandarma uyuşturucuyla mücadele kapsamında Sungurlu ilçesi ile Merkez ilçede bir köyde ve Çorum-Samsun karayolu üzerinde durdurulan bir araçta yapılan adli arama ve kontrollerde; 774 adet sentetik ecza uyuşturucu hap, 26 gr. metamfetamin, 135 gr. Kubar esrar, 2 adet ruhsatsız tabanca, 151 adet tabanca fişeği ile 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi.

Olay ile ilgili yakalanarak adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı’nca uyuşturucuyla mücadeleye aralıksız devam edildiği belirtildi.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı