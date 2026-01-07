Çorum İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Çorum'un Sungurlu ilçesi, merkez ilçeye bağlı bir köy ile Samsun yolu üzerinde durdurulan bir araçta uyuşturucu ele geçirdi. Her iki suçla ilgili mahkemeye çıkarılan 4 şüpheli tutuklandı.

Jandarma uyuşturucuyla mücadele kapsamında Sungurlu ilçesi ile Merkez ilçede bir köyde ve Çorum-Samsun karayolu üzerinde durdurulan bir araçta yapılan adli arama ve kontrollerde; 774 adet sentetik ecza uyuşturucu hap, 26 gr. metamfetamin, 135 gr. Kubar esrar, 2 adet ruhsatsız tabanca, 151 adet tabanca fişeği ile 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi.

Olay ile ilgili yakalanarak adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı’nca uyuşturucuyla mücadeleye aralıksız devam edildiği belirtildi.