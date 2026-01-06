Süper Lig hedefiyle ikinci yarıda kadrosunu güçlendirmek isteyen Arca Çorum FK'da transfer çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Göztepe'den Ahmed Ildız, Eyüpspor'dan Serdar Gürler'i kadrosuna katan kırmızı siyahlılar, son olarak Eyüpspor'dan Thiam'ı açıkladı.

Kulüpten transferlerle ilgili yeni bir açıklama yapılarak kulüp olarak Süper Lig hedefi doğrultusunda güçlü ve sürdürülebilir bir kadro yapılanması oluşturmak adına önemli bir transfer sürecinin kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi.

Yapılan açıklamada Ttransfer çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, transfer çalışmalarındaki desteklerinden dolayı Arca Çorum FK Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Balçık'a teşekkür edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada;

"Kulübümüzün bugününe ve yarınına katkı sunan çok kıymetli büyüğümüz ve Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın SAVAŞ BALÇIK'a en içten teşekkürlerimizi sunarız." denildi