Çorum halkına en iyi hizmeti sunmayı hedefleyen Özel Elitpark Hastanesi doktor kadrosunu tecrübeli Üroloji Uzmanı Uzm. Dr. İsmail Gülden ile daha da güçlendirdi.

Uzm. Dr. İsmail Gülden, ‘böbrek ve üreter taşı tedavisi, lazerle endoskopik böbrek taşı ameliyatı (RIRS), ESWL (ses dalgası ile taş kırma), mikrocerrahi ile varikosel ameliyatı, prostat hastalıkları, anestezi eşliğinde prostat biyopsisi, sünnet, mesane (idrar kesesi) kanseri ameliyatı, böbrek kisti, işeme bozuklukları, penis ve testislerin hastalıkları, testis torsiyonu ( testis dönmesi) ameliyatı, inmemiş testis ameliyatı, epididim kisti ameliyatı, vazektomi (kısırlaştırma) ameliyatı, hidrosel (testis torbasında sıvı toplanması) ameliyatı, penis eğriliği ve peyroni tedavisi, penil fraktür (penis kırılması) ameliyatı, kanlı idrar (hematüri), idrar kaçırma (üriner inkontinans) tedavisi, sertleşme sorunu (empotans, erektil disfonksiyon), penil protez (mutluluk çubuğu) implantasyonu, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, genital siğil (HPV) tedavisi, üretra (dış idrar kanalı) darlığı, böbrek ve testis tümörleri tanı ve tedavileri ile Özel Elitpark Hastanesinde hizmete başladı.

UZM. DR. İSMAİL GÜLDEN KİMDİR?

1983 Çorum doğumlu evli ve iki çocuk babası olan Gülden tıp fakültesi eğitimini 2002-2008 yılları arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladı. 2009 yılında Iğdır’da pratisyenlik yaptı. Uzmanlık eğitimini ise 2010-2015 yılları arasında İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Ana bilim dalından aldı. 2015-2020 yılları arasında Gaziantep Nizip Devlet Hastanesinde üroloji uzmanı olarak göreve başlayan Uzm. Dr. İsmail Gülden, sırasıyla, 2020-2021 yıllarında Nizip Özel ADN Hastanesi ve 2022-2025 yılları arasında Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yaptı.

