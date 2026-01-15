Çorum'un Osmancık ilçesinde Devlet Hastanesi’nde Radyoloji Uzmanı Pelin Kaya, 14 Ocak 2026 tarihi itibarıyla görevine başladı.
Uzm. Dr. Pelin Kaya’nın, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olduğu, uzmanlık eğitimini ise Ankara Etlik Şehir Hastanesi’nde tamamladığı bildirildi.
Hastane yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Dr. Kaya’ya yeni görevinde başarılar dilenerek, göreve başlamasının Osmancık Devlet Hastanesi’nin sağlık hizmeti kapasitesine katkı sunacağı ifade edildi.
Muhabir: Çorum Hakimiyet