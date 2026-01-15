Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci, yarın karnelerini alarak yarıyıl tatiline girecek.

Çorum'da da 484 okulda 88 bin öğrenci karne heyecanı yaşayacak.

Okullarda yarıyıl tatili için son ders zili yarın çalacak. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede öğrenim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci, birinci dönem karnelerini alarak yarıyıl tatiline başlayacak.

Türkiye’de 8 Eylül 2025’te başlayan 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi yarın tamamlanacak. İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler, yarıyıl tatili öncesinde karnelerini alacak.

Yarıyıl tatili 19 Ocak Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 16-20 Mart tarihleri arasında yapılacak. 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran’da tamamlanacak.