Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü 500 kişiye iftar yemeği veriyor.

Sultan II. Bayezid Han tarafından 1492 yılında annesi Gülbahar Hatun adına yaptırılan Gülbahar Hatun İmareti'nde ramazan boyunca iftar yemeği veriliyor.

Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan, AA muhabirine, Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak 81 ilde "Gönüllere Merhamet Sofralara Bereket" temasıyla iftar sofraları kurulduğunu söyledi.

Sorumluluk alanları olan Tokat, Amasya ve Çorum illerinde iftar yemekleri verdiklerini dile getiren Erdoğan, "Sultan Bayezid tarafından yaptırılan 543 yıllık Gülbahar Hatun İmareti'nde iftar sofraları kurarak vatandaşlarımızla iftarlarımızı açıyoruz. Burada gün içinde 1000 kişiye yemek yaparak dağıtıyoruz. Akşam da 500 kişi ile iftarlarımızı açıyoruz. Restoran konforunda bir mekanımız var, zaten tarihi bir yer, manevi bir yer, huzur bulduğumuz bir yer, sıcak bir ortam." dedi.