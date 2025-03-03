Vali Ali Çalgan, Yeşilay Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, Yeşilay’ın yaptığı faaliyetlerin öneminde dikkat çekti.

5 Mart 1920 tarihinde Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman öncülüğünde Hilal-i Ahdar adıyla kurulan Yeşilay Cemiyetinin kuruluş tarihini içeren 1-7 Mart haftasının, toplumda bağımlılık konusunda bilinç ve farkındalık düzeyini artırmak amacıyla ülkemizde her yıl Yeşilay Haftası olarak kutlandığını belirten Vali Ali Çalgan, “Bilinçli ve sağlıklı nesiller yetiştirmek için, çocuklar ve gençlerimiz başta olmak üzere, ülkemizdeki tüm bireylerin zararlı maddelere ulaşmasını önlemek ve bağımlılık yapan maddelerin zararlarını anlatmak toplumun başlıca görevidir. Aileler de aile içi eğitimin öneminin farkında olarak çocukları bu zararlı maddelerden uzak tutmak ve bilinçlendirip korumak adına önemli derecede gayret göstermelidir. Bedensel ve ruhsal olarak sağlıklı bireyler yetiştirmek, aile ve toplum huzurunu korumak, çocuklarımıza barış ve saygının hâkim olduğu bir gelecek bırakmak için; tütün, alkol, uyuşturucu başta olmak üzere tüm bağımlılıklara karşı bilinçli olmak zorundayız” dedi.

Devletin, zararlı alışkanlıklara karşı sağlıklı nesiller yetiştirilmesi için önemli adımlar atmaya devam ettiğini dile getiren Vali Ali Çalgan, “Uyuşturucu ile mücadele konusunda toplumsal bir duyarlılık ve bilinç oluşturmak amacıyla İçişleri Bakanlığımız tarafından “Uyuma” ve “En İyi Narkotik Polisi: Anne” projeleri başlatılmıştır. Toplumu oluşturan bireylerin sağlığını korumak, bağımlı bireyleri bağımlılıktan kurtarmak maksadıyla kurum ve kuruluşlarımızın verdiği mücadele ile birlikte vatandaşlarımızın bilinçli olması da önem arz etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, her türlü kötü ve zararlı alışkanlıklar konusunda toplumda bilinç ve farkındalık oluşturmak için çaba sarf eden tüm sivil toplum kuruluşlarına çalışmalarında başarılar diliyor, tüm vatandaşlarımıza madde bağımlılığından uzak, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diliyorum” ifadelerini kullandı.

