Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Valiliği ile İl Genel Meclisi Başkanlığı’nın birlikte düzenlediği iftar programında merkez mahalle ve köy muhtarlarıyla buluştu.

“Köylere Hizmette İyi Bir Noktadayız”

Programda konuşan Vali Ali Çalgan, muhtarların yereldeki rolüne dikkat çekerek şunları söyledi:

“Köylerimize hizmet götürme noktasında iyi bir durumdayız. Sizler bizim kırsal kesimdeki gözümüz kulağımızsınız. Bir telefon kadar size yakınım. İlimizdeki tüm köylerimize hizmet için sizlerle birlikte ele ele vererek çalışacağız.”

Vali Çalgan, iş birliği ve samimiyet vurgusu yaparak, vatandaşlara ulaşmada muhtarların kritik rolünü hatırlattı.