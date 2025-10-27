Çorum Valisi Ali Çalgan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, Cumhuriyetin 102. yıl dönümünü büyük bir gurur, heyecan ve coşkuyla kutlamanın onurunu yaşadıklarını belirtti.

Vali Çalgan, mesajında 29 Ekim 1923’ün Türk milletinin tarih sahnesinde yeniden doğuşunu simgelediğini ifade ederek, “Bu özel gün, milletimizin bağımsızlık ve hürriyet uğruna verdiği destansı mücadelenin, azim ve kararlılıkla yazdığı zaferin taçlanmış simgesidir” dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yürütülen Kurtuluş Savaşı’nın ardından kurulan Cumhuriyetin, millet iradesine dayanan çağdaş ve demokratik bir yönetim anlayışını beraberinde getirdiğini vurgulayan Çalgan, “Cumhuriyet, milletimizin özgürlüğe kavuştuğu, kendi geleceğine yön verme iradesini kazandığı bir dönüm noktasıdır” ifadelerini kullandı.