Çorum Futbol Kulübü Eski Başkanı Oğuzhan Yalçın,TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "Hakemler bahis oynuyor" açıklaması üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Oğuzhan Yalçın, paylaşımında geçtiğimiz sezon Çorum FK'nın hem evinde hem de deplasmanda oynadığı, yarı final maçlarına atıfta bulundu.

Koskoca bir şehrin hayalinin çalındığını ifade eden Yalçın, bahis iddiaları ile ilgili "Çok uzağa gitmeyin. 20.05.2024. Bahis mi dersin, diyet mi dersin. Koskoca bir şehrin hayali çalındı.

24.05.2024. Aynı senaryo. İsimler farklı, kurgu farklı ama olan hayallere oldu.

Doğrular elbet bir gün gün yüzüne çıkacaktır." dedi.