Çorum İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği 2024 yılı 1. Meclis Toplantısı Çorum Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Birlik başkanı, başkan vekilleri, katip üyeler, birlik encümeni ve plan bütçe komisyonu üyelerinin seçiminin yapıldığı toplantıda birlik başkanlığına Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı seçildi.

Sahipsiz hayvanlar sorunun çözülmesine yönelik güçlü bir irade ve güzel bir niyet olduğunu belirten Vali Dağlı, hep birlikte çok acilen yol alacaklarını ve bu konuyu Çorum’un gündeminden çıkartmak için gayret sarf edeceklerini ifade etti.

Toplantıya Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, ilçe ve belde belediye başkanları ile birlik üyeleri katıldı.