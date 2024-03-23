Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, İskilip Ebussuud Efendi Erkek Kur'an Kursu'nda hafızlığa çalışan öğrenciler ile iftar yemeğinde bir araya geldi.
İftar yemeğine İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer ve öğrenciler katıldı.
İftar yemeği sonrasında öğrencilerle sohbet eden Vali Dağlı, öğrencilere öğrenim hayatlarında başarılar diledi.
Vali Dağlı İskilip ziyareti kapsamında ayrıca İskilip Müftülüğü Diyanet Gençlik Merkezini ziyaret etti.
Dağlı, gençlik merkezlerinin sayısını arttırmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Editör: Yüksel Basar