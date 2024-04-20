Vali Zülküf Dağlı, Adanaspor maçı öncesi Çorum FK'ya moral ziyaretinde bulundu.

Vali Yardımcısı Bayram Köse, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ile birlikte kulüp tesislerine giden Vali Dağlı, burada Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın ile bir süre görüştü.

Bazı yöneticiler, teknik direktör Serkan Özbalta, futbolcular Zargo, Ferhat ve Atakan Cangöz'ün de hazır bulunduğu ziyarette, Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın tarafından Vali Dağlı'ya kulüp ve takımın son durumu hakkında bilgiler verildi.

Ziyaret sonrasında ise Vali Zülküf Dağlı'ya, Atakan Cangöz'ün forması hediye edildi.