Çorum Valiliği, bugün sabah saatlerinde Cumartesi Pazarı'nda yaşanan silahlı kavgaya ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı.

Valilik'ten yapılan açıklamada; 1 kişinin öldüğü 7 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıya karışan şüphelilerinin tamamı yakalanarak göz altına alındığı belirtildi.

ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konuya ilişkin idari ve adli tahkikat titizlikle sürdürüldüğünü ve yaralıların tedavileri devam ettiğini açıklayan Valilik, şu açıklamayı yayınladı;

"26 Temmuz 2025 tarihinde saat 07.50’de ilimiz Bahçelievler Mahallesi’nde kurulan Cumartesi Pazarı içerisinde, iki pazar esnafı arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetmiş; olayın tarafları ile pazarda bulunan vatandaşlardan 2’si ağır olmak üzere toplam 7 kişi yaralanmıştır. Olaydan hemen sonra harekete geçen emniyet kuvvetlerince öldürme olayının faili 2 kişi de dahil olmak üzere silahlı çatışmaya karıştıkları tespit edilen şüphelilerin tamamı, olayda kullanılan suç aletleri ile birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuya ilişkin idari ve adli tahkikat titizlikle sürdürülmekte olup, yaralıların tedavileri devam etmektedir."