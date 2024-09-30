Bu sezon başında Vanspor ile anlaşan Çorum FK eski Teknik Direktörlerinden Tahsin Tam ile ayrılık kararı verildi.

Önceki sezon Çorum FK ile 2. ligde şampiyonluk yaşayan geçen sezon ilk haftalarda kırmızı siyahlı takımdan ayrılan Tahsin Tam ikinci yarıda 1. ligde Keçiörengücü takımında görev yaptı.

Yeni sezon için 2. ligde şampiyonluk iddiası ile sezona giren Vanspor ile anlaşan Tahsin Tam ligin ilk dört haftasında 2 galibiyet bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı.

Cumartesi günü grupta kayıpsız lider durumda bulunan Menemen FK deplasmanından 1-1’lik beraberlik ile dönen Vanspor yönetimi yaptığı görüşmeler sonucunda Tahsin Tam ve ekibi ile ayrılık kararı aldı. açıklamada Tam ve ekibine teşekkür etti ve başarılar dilendi.