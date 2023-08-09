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Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde soğutma sisteminin yetersiz olmasından dolayı hasta, hasta yakını ve hastane çalışanları bunaltıcı sıcakta zor anlar yaşıyor.

Gazetemize şikayetini dile getiren bir hasta yakını sıcaktan dolayı hastanede 10 dakikadan fazla duramadıklarını söyledi.

40 dereceye yakın sıcağın olduğu bir zamanda, bir sağlık kuruluşunda soğutma sisteminin yetersiz olmamasından büyük sıkıntı yaşadıklarını aktaran bir hasta yakını, 165 bin metrekare büyüklüğündeki hastanede soğutma sisteminin yetersiz olduğunu belirterek, yetkililerin buna bir çözüm bulmasını istedi.

Edindiğimiz bilgilere göre, yoğun bakım ve ameliyathaneler dışında soğutma sistemi yetersizliğinden dolayı hastane yönetiminin ihaleye çıktığı ve ihaleyi alan firmanın önümüzdeki günlerde iklimlendirme çalışmasına başlayacağı öğrenildi.

Sistemin kurulmasıyla hastanede ısıtma ve soğutmada herhangi bir sıkıntının yaşanmayacağı ifade edildi.