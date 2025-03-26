Yozgat’da dün başlayan u 14 grup birinciliğinde Vefaspor ilk maçında bugün Nevşehirgücü ile ile karşılaşacak.

Maç saat 14’de Bozok Dış Saha’da oynanacak. Vefaspor’un mücadele ettiği B grubunda dün oynanan ilk maçta Başkent Kartallar takımı, Nevşehirgücü ile oynadığı maçı 2-1 kazanarak grubu üç puanla başladı.

Temsilcimiz bugün Nevşehirgücü karşısında kazanarak yarın Ankara Başkent Kartallar karşısına grup birinciliği için çıkacak.

Temsilcimiz grup birincisi olması halinde cuma günü dier grupta Ankara Sportif Faaliyetler ile Malatya Fenerspor takımlarının galibi ile yarı final grubuna yükselmek için mücadele edecek.