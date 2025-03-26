Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonasında madalya kazanan sporcuları kabul etti.

Konya’da yapılan Okullararası Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonasında ilimizi temsil eden ve kazandıkları madalyalar ile başarılı bir organizeye imza atan TED Koleji öğrencileri Deniz Ece Dugan, Asya Akoğlu ve Doruk Can’ı Çorum Ted Koleji Müdürü Nevzat Işık ve Öğretmenleri Merve Ünal Veran ve Çetin Koçak’ı makamında kabul etti.

Ziyaret sırasında Beden Eğitimi Öğretmenleri ve sporcular katıldıkları şampiyona ve elde ettikleri başarılar hakkında İl Müdürü Mustafa Demirkıran’a bilgi verdiler. İl Müdürü Demirkıran ise Türkiye Şampiyonasında elde ettikleri bu başarıdan dolayı antrenör ve sporcuları kutladı. İl Müdürü bu tür başarıların branşların gelişimi son derece önemli olduğunu belirterek desteklerinin artarak devam edeceğini söyledi.