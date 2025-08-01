Sungurlu Belediyespor Başkanı Ahmet Haşim Özsaray ve Voleybol Takımı Teknik Direktörü Mustafa Özdemir, Ankara’da Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve kulübün sağlık sponsorluğunu üstlenen Ankara Acıbadem Hastanesi Başhekimi Mehmet Yörübulut’u ziyaret ettiler.

Başkan Özsaray ve Teknik Direktör Özdemir ilk olarak Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet akif Üstündağ’ı ziyaret ettiler, Ziyaret sırasında bu yıl yeniden 1. ligde mücadele edecek olan Sungurlu Belediyespor’un çalışmaları yeni sezon hazırlıkları ve alt yapı çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Özsaray Başkan Üszündağ’a ismi yazılı formayı hediye etti.

Voleybol takımı Teknik Direktörü Mustafa Özdemir ise yeni sezonda ligin oluşumu deplasmanlar için kulüplere maddi desteğin ve spor toto gelirlerinin artırılması gibi antrenör grubunda dile getirilen koruları Başkan Üstündağ’a iletti.

Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise Sungurlu Belediyespor’un voleybol branşındaki çalışmalarını yakından takip ettiğini ve çok mutlu olduğunu belirterek yeni sezonda 1. ligde başarılar dileğinde bulundu. Üstündağ antrenörlerin talepleri konusunda ise gerekli çalışmayı yapacaklarını söyledi.

Sağlık sponsoruna ziyaret

Sungurlu Belediyespor Başkanı Ahmet Haşim Özsaray ve Teknik Direktör Mustafa Özdemir daha sonra Ankara Acıbadem Hastenesi başhekimi Sungurlulu Mehmet Yörübulut’u ziyaret etti. Ziyaret sırasında Voleybol takımına sponsorluk desteği veren Özdemir’e teşekkür eden Başkan Özsaray ismi yazılı forma hediye etti. Mehmet Yörübulut ise Sungurlu Belediyespor’un 1. ligde mücadele etmesinden duyduğu memmuniyeti dile getirerek başarılar dileğindi bulundu.

‘Kadromuz hazır 15 Ağustos’ta toplanıyoruz’

Sungurlu Belediyespor Voleybol takımı Teknik Sorumlusu Mustafa Özdemir yeni sezon kadrolarının hazır olduğunu ve 15 Ağustos’ta toplanarak yeni sezon çalışmalarına start vereceklerini söyledi. Özdemir, yönetimin belirlediği bütce doğrultusunda hedefi play-off olan bir takım kurduklarını ve iddialı olduklarını söyledi.

Özdemir iyi bir kardo kurduklarını ve hedeflerinin play-off olduğunu ancak önceliklerinin ise 1. ligde kalıcı olmak olduğunu söyledi. Önümüzdeki hafta fikstür çekimi yapılacağını belirten Özdemir takım olarakta 15 Ağustos’ta Sungurlu’da toplanarak yeni sezon kadrosunun tanıtımını yapıp ardından çalışmalara başlayacaklarını sözlerine ekledi.