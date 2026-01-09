Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, “5–11 Ocak Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası” nedeniyle yaptığı açıklamada, veremle mücadelede en etkili silahın, doğru bilgi, düzenli tedavi ve toplumsal bilinç olduğunu belirtti.

Verem Eğitimi ve Propaganda Haftasının, toplumun hastalık hakkında bilinçlendirilmesi, önyargıların azaltılması ve tedaviye uyumun artırılması açısından büyük önem taşıdığını kaydeden Erol Afacan, “Verem, tedavisi mümkün bir hastalık olmasına rağmen, eksik bilgi, geç tanı ve düzensiz ilaç kullanımı hastalığın yayılımını artırabilmektedir. Bu nedenle eğitim çalışmaları, koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi ve bireylerin bilinçlendirilmesi veremle mücadelenin temelini oluşturmaktadır. Bu hafta kapsamında, erken tanının önemi, düzenli tedavinin gerekliliği ve toplum sağlığının korunmasında bireysel sorumluluk bilinci bir kez daha hatırlatılmaktadır. Sağlıklı bir gelecek için veremle mücadelede hep birlikte hareket etmeliyiz” dedi. (Haber Merkezi)