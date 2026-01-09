Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Derneği Çorum İl Temsilcisi Banu Özdil Yücel ve Yönetim Kurulu Üyeleri Selim Keiyinci ile Yaprak Biçer gazetemize nezaket ziyaretinde bulundu.

Türk PDR Derneği Çorum İl Temsilcisi Banu Özdil Yücel, yönetim olarak geçtiğimiz kasım ayında göreve başladıklarını belirterek, yeni dönemde yapacakları çalışmalardan bahsetti.

Dernek olarak şehrin psikososyal ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapacaklarını kaydeden Yücel, bu kapsamda şubat ayında ‘Ailede İyi Oluşu Güçlendirme’ konulu çalıştay düzenleyeceklerini ifade etti.

Yücel, çalıştayın tarihi ve diğer detaylarının belli olduğu zaman kamuoyu ile paylaşılacağını da sözlerine ekledi.