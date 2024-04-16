Çorum Voleybol aday hakem kursu 26-28 Nisan tarihlerinde yapılacak.

Voleybol İl Temsilcisi Mahmut Uysal voleybol hakem sayısını artırmak ve yeni hakemleri kazanmak amacı ile Federasyon ile yaptıkları görüşmeler sonunda kursun açılmasına karar verildiğini söyledi.

Uysal voleybola ilgi duşan gençleri bu spora hakem olarak katkıda bulunmak için çağrıda bulunduklarını belirterek ‘Kursa katılmak isteyenler Voleybol İl Temsilciliği sitesinde bulunan başvuru linkine tıklayarak başvuru yapabilecekler. Aday hakemlik için müracaat edenlerdenlerden il müdürlüğüne yazılmış bir dilekçe, hakem bilgi formu, kurs katılım ücreti olan 1500 liralık banka dekondu, lise ve dengi okullarında okuyor veya lise dengi okulundan mezun olduğuna dair belge, adli sicil kaydı, spor teşkilatından ceza almadığına dair yazı ve nüfus cüzdan fotokopisi.

Bu evrakları hazırlayanlar kursa katılabilecek. Kurs sonunda başarılı olanlar ise nöröloji, göz, ortopedi ve kulak buran boğuz doktarlarından alınacak sağlık raporu ile aday hakem olmaya hak kazanacaklar. Kursa katılmak isteyenler daha detaylı bilgiyi 5321329722 nolu telefonu arayarak alabilirler’ dedi.