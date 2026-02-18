Arca Çorum FK, Trendyol 1.Lig'in 26.haftasında deplasmanda Serikspor'u 3-2 mağlup etti.
UĞUR HOCA 'UĞURLU' GELDİ
İki haftadır kazanamayan kırmızı siyahlılar, yeni hocası Uğur Uçar'la çıktığı ilk maçından 3 puanla ayrıldı.
İlk yarıyı 2-1 geride kapatan kırmızı siyahlılar, ikinci yarıda bulduğu gollerle kazanmayı bildi.
İKİNCİ YARIDA OYUNA GİRDİ 2 GOL ATTI
Kırmızı siyahlılara galibiyeti getiren goller Burak Çoban (2) ve penaltıdan Mame Thiam'dan geldi.
Bu sonuçla puanını 44'e yükselten kırmızı siyahlılar, Pazar günü evinde Ümraniyespor'u ağırlayacak.
Muhabir: Fatih Battar