Voleybol’da klasmanların belirleneceği yazılı sınav hafta sonunda yapıldı.

Voleybol Federasyonu tarafından beş ilde yapılan sınavlara Çorum hakem ve gözlemcileri Ankara’da katıldı.

Cumartesi günü Ankara TVF Spor Lisesi Salonunda yapılan sınava ilimiz gözlemcileri Mahmut Uysal ve Turgut Yıldırım ile birlikte hakemler Hüseyin Kamber, Hasan Olgün, Hasan Öztürk, Can Acar, Ali Osman Kaya, Ayşegül İnce, Emel Şimşek ve Eyüp Burak Cerit.

Voleybol İl Temsilcisi Mahmut Uysal sınav sonuçlarının bir iki hafta içinde açıklanacağını ve yeni sezonda hakem ve gözlemcilerin klasmanlarının belli olacağını söyledi.