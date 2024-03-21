Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile tanıştı ve sohbet etti. Başkan Yalçın Iğdır’a ziyarette bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile havaalanında karşılama töreninde bulundu ve tanıştı.

Alagöz Holding YönetimKurulu Başkanı ve AK Parti Iğdır Milletvekili aynı zamanda Iğdırspor Başkanı olan Cantürk Alagöz’ü ziyaret için bulunduğu Iğdır’da seçim çalışması için bu ile gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı havaalanında karşıladı.

Cantürk Alagöz tarafından Ali Yerlikaya ile tanışan Oğuzhan Yalçın kendisine başarılı çalışmalarından dolayı kutladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da kendisini takip ettiğini ve başarılı çalışmalara imza attığını belirterek kutladı.

Görüşmede özellikle maçlarda çıkan olaylarla ilgili olarak sohbet sırasında ise Bakan Yerlikaya ‘Bu konuda sadece emniyet güçleri değir kulüplerimizinde olayın içinde olması gerekir. Bu anlamda genç başkanımız gibi isimlerin olayın içinde olması ve elele vererek bu sorunu ortadan kaldırmamız gerekiyor’ dedi.

Başkan Oğuzhan Yalçın da yaşanan olayların çok üzücü ve düşündürücü olduğunu belirterek bu konuda üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını söyledi.