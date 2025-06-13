Van Emniyet Müdürü’nün Vanspor’a jest yaparak özel hazırlattığı 65 VAN 65 plakayı kulübe hediye etmesinin ardından gündeme getirdiğimiz ‘Çorum FK’ya da yapılabilir’ sorumuzun cevabı Başkan Oğuzhan Yalçın’dan geldi.

Başkan Yalçın, geçtiğimiz yıl bu konuda Emniyet Müdüründen rica ettiklerini ve kendisinin ‘19 ÇRM 19’ plakayı kulübe verdiğini söyledi.

Yalçın kulüp olarak kullandıkları VİP minibüsde plakanın geçen yıldan beri kullanıldığını ve ve bu desteğinden dolayı Emniyet Müdürü Arif Pehlivan’a teşekkür etti. Yalçın plakanın kulübe ait olduğunu ve satmayı düşünmediğini söyledi.