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Kırmızı Siyahlı takımın başında Başkan olarak 42 maça çıkan Oğuzhan Yalçın’ın puan ortalaması 2.16 olurken 31 maça çıkan Teknik Direktör Tahsin Tam’ın ise puan ortalaması 2.39 oldu.

Geçtiğimiz sezon kulübü devraldıktan sonra Başkan olarak göreve başlayan Oğuzhan Yalçın geçen sezon ve bu sezonun ilk haftasında 42 maçta başkan olarak görev yaptı. Bu süreçte 28 maçtan üç puanla ayrılan Yalçın’ın takımı yedi maçtan beraberlik ile ayrılırken yedi maçtan ise mağlubiyet ile ayrıldı. Yalçın’ın maç başı puan ortalaması ise 2.16 olarak belirlendi.

Geçen sezon Mert Nobre ile sezona başlayan Ahlatcı Çorum FK 12. haftada Tarsus İdman Yurdu deplasmanında 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Nobre ile yollar ayrıldı ve 5 Kasım 2022 tarihinde takımın başında Tahsin Tam Bayburtspor maçı ile ilk maçına çıktı.

Tahsin Tam kırmızı siyahlı takımın başında geçen sezon tek mağlubiyeti 16. haftada Düzcespor deplasmanında aldığı 3-1’lik skorla aldı.

Bu maçın ardından 16 maçlık bir yenilmezlik serisi yakalayan Tahsin Tam yönetimindeki Çorum FK şampiyon olarak tarihinde ilk kez 1. lige çıkmayı başardı.

Bu sezonda ilk altı haftada iç sahada iki mağlubiyet alan Tam yönetimindeki Çorum FK dört maçından ise beraberlik ile ayrıldı.

Tahsin Tam yönetimindeki Ahlatcı Çorum FK 31 maça çıktı ve bu maçlarda 23 galibiyet 5 beraberlikv e 3 mağlubiyet alarak puan ortalaması 2.39 gibi oldukça başarılı bir rakam ortaya çıktı.