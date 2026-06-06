Ali Çalgan, Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Çorum İl Müftülüğü tarafından yürütülen “Yanındayım Projesi” kapsamında düzenlenen Şiir Gecesi programına katıldı.

Buhara Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki çocuklar ile Diyanet Gençlik Merkezi gönüllüsü gençler şiir dinletisi sundu.

Programda konuşan Vali Ali Çalgan, çocukların sanat, edebiyat ve kültürle buluşmasının önemine değinerek, etkinlikte emeği geçen kurum ve gönüllülere teşekkür etti.