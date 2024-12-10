Çorum'un İskilip ilçesinde düzenlenen "Patili Dostlarımıza Yuva Yapıyoruz" yarışmasına katılan öğrenciler, yaptıkları kulübeyi kaymakamlığa hediye ettiler.

İskilip Misakımilli İlkokulu tarafından düzenlenen "Patili Dostlarımıza Yuva Yapıyoruz" yarışması kapsamında 3-D sınıfı öğrencileri Zeynep ve Zehra Karadağ yaptıkları kulübeyi İskilip Kaymakamı Ramazan Polat hediye ettiler.

Kulübe hediyesi öğrencilere teşekkür eden Kaymakam Polat, duyarlı davranışlarından dolayı öğrencileri tebrik etti.