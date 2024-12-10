Çorum'un İskilip ilçesinde düzenlenen "Patili Dostlarımıza Yuva Yapıyoruz" yarışmasına katılan öğrenciler, yaptıkları kulübeyi kaymakamlığa hediye ettiler.

‘İnsan hakları, doğuştan sahip olunan korunması gereken temel haklardır’ ‘İnsan hakları, doğuştan sahip olunan korunması gereken temel haklardır’

İskilip Misakımilli İlkokulu tarafından düzenlenen "Patili Dostlarımıza Yuva Yapıyoruz" yarışması kapsamında 3-D sınıfı öğrencileri Zeynep ve Zehra Karadağ yaptıkları kulübeyi İskilip Kaymakamı Ramazan Polat hediye ettiler.

Kulübe hediyesi öğrencilere teşekkür eden Kaymakam Polat, duyarlı davranışlarından dolayı öğrencileri tebrik etti.

Editör: Atila Çiğdem