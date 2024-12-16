Yerel seçimde Yeniden Refah Partisi'nden Belediye Başkan Adayı olan partisinin Batı Karadeniz Bölge Başkanlığı görevine getirildi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan’ın imzasıyla göreve getirilen Yaşar Anaç Bolu, Kastamonu, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce olmak üzere toplam 7 ilden sorumlu olacak.

Atamayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Yaşar Anaç, "Teşkilat başkanımız sayın Nurettin Gül beyin tavsiyeleri ve Genel Başkanımız Dr.Fatih Erbakan beyefendinin taktirleriyle teşkilatlardan sorumlu Batı Karadeniz Bölge başkanlığı görevi tevdi edilmiştir.Genel başkanımıza ve Teşkilat başkanımıza çok teşekkür ediyorum.Rabbim memleketimize ve partimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin" ifadelerini kullandı.