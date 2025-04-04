Çorum Adil Candemir Güreş Eğitim Merkezinden yetişen ve halen Milli Eğitimspor kulübünde antrenör olarak görev yapan Yasin Bolat’a milli görev. Bolat U 17 Serbest Güreş milli takım antrenörü olarak görevlendirildi.

Adil Candemir Güreş Eğitim Merkezindeki çalışmaları sonucunda bir çok ulusal ve uluslararası müsabakalarda şampiyonluk kazanan Avrupa üçüncüsü ve Dünya ikincisi olan Yasin Bolat Beden Eğitimi Öğretmeni olarak görev yapıyor.

İki yıl önce Milli Eğitimspor güreş takımını kurarak alt yapı çalışmalarına başlayan Yasin Bolat bu çalışmalar sonunda milli takıma sporcu göndermeyi başardı.

Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Yasin Bolat’ı bu başarısından dolayı tebrik etti ve milli takım da başarlarını devam ettireceğine inandığını söyledi.