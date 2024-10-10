Trendyol 1. ligde Çorum FK’nin rakiplerinden Gençlerbirliği’nin önceki hafta Keçiörengücü ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Yasin Güreler’in sol diz ön bağında kopuk ve iç menisküsü arka boynuzunda da kopuk tespit edildi.

Takım kaptanı Yasin Güreler Ataşehir Acıbadem Hastanesi’nde Prof. Dr. Mustafa Karahan ve ekibi tarafından başarılı bir operasyon geçirdi.

Ameliyat sonrasında Kadın Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Göktürk ve yönetim kurulu eski üyelerimizden Onur Aydoğan ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletliler.

Tecrübeli futbolcunun sahalardan yaklaşık 6-7 ay uzak kalması bekleniyor.