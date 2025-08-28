2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı eğitim kurumu müdürleri kurulu toplantısı Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2025-63 sayılı genelgede belirtilen hususlar doğrultusunda iş ve işlemler değerlendirildi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ilimizde 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı öncesi yapılan hazırlıklar ve alınacak önlemler üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu.

Yeni eğitim-öğretim yılına dair hedefler, yürütülecek çalışmalar ve eğitim-öğretim süreçlerinin daha verimli bir şekilde planlanmasına yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Okulların yeni eğitim öğretime hazır hale getirilmesi, eğitimde kaliteyi artıracak çalışmalar ile yürütülecek projeler gündeme alındı.

Toplantının sonunda Cemil Çağlar, 2025-2026 Eğitim Öğretim yılının başarılı ve sağlıklı bir şekilde geçmesini temenni ederek tüm yöneticilere ve öğretmenlere başarılar diledi.