Ahlatcı Çorum FK’nın yeni transferi Hakan Barış takımla çalışmalara başladı.

Kırmızı Siyahlı takımın hafta başı anlaşarak kadrosuna kattığı Hakan Barış önceki akşam imzanın ardından dün takımla birlikte çalışmalara başladı.

Hakan Barış’ın fiziksel olarak iyi durumda olduğu ve devre arası kampında takımla birlikte olduğu öğrenildi.

Son bir haftalık süreçte çalışmalara ara veren Hakan Barış’ın takımla birlikte çalışmalara başlaması teknik heyeti mutlu etti.

Tecrübeli futbolcunun cumartesi gününe kadar fiziksel olarak daha iyi duruma gelmesi bekleniyor.

Hakan’ın Göztepe maçı kadrosunda olması ve ilerleyen bölümlerde forma giymesi bekleniyor.