Çorum 'un Oğuzlar ilçesinde vatandaşlar, yeni yıla kar üstünde kayarak girdi.

Yılın son akşamında mahalle aralarında bir araya gelen çocuklar, evlerinden getirdikleri çöp poşetleri ve leğenlerle kayarak karın tadını çıkardı.

Soğuk havaya aldırış etmeyen çocuklar, 2025'e eğlence dolu anlarla veda etti.

Kimi çocuklar çöp poşetleriyle yokuş aşağı kayarken, kimisi de leğenleri kızak gibi kullanarak kar üzerinde doyasıya eğlendi.

Beyaza bürünen Oğuzlar'da çocukların karla buluşması renkli görüntülere sahne oldu.