YENİ YILDA TÜRKİYE İÇİN KREDİ NOTU ARTIŞI BEKLENTİLERİ YÜKSEK SEYREDİYOR

Geçen yılı iki farklı ekonomik program ile tamamladık. Özellikle genel seçim sonrası yeni ekonomi kadrosu ile yeni ekonomik program yaklaşık yedi ay boyunca sıkı para politikası önderliğinde uygulanmaya başlandı. Bir süre yeni programa olan güven oluşturulana kadar soru işaretleri ve farklı beklentiler oluşsa da geldiğimiz noktada artık nasıl bir 2024 yılı beklediğimizi biliyoruz. Ekonomide merkez bankası sıkı para politikasını devam ettirecek ve büyük ihtimalle ocak ayı toplantısında 250 baz puan faiz artışı gerçekleştirerek planladığı politika faizi seviyesine geldiğini açıklayacak. Bu beklentiler oluşurken ülkenin kredi risk primi 300 seviyesi altına geldi, merkez bankası rezervlerinde yaklaşık 50 milyar dolarlık artış oldu ve yabancıların Türk Lirası varlıklara olan ilgisini sadece raporlar ve analizler üzerinden değil aralık ayının tamamında borsaya ve devlet iç borçlanma senetlerine gelen yatırımlarla görebiliyoruz. Bu hafta önemli gelişmeleri değerlendirme şansımız olacak. Öncelikle hafta içinde sanayi üretimi verisi açıklanacak, 11 ocak tarihinde ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile birlikte Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ABD’de New York’ta yatırımcı toplantısına katılacak. Basına kapalı olarak gerçekleşecek bu toplantı sonrasında, toplantıya katılan yatırımcılardan görüşmelerin ip uçlarını alacağımızı düşünüyoruz.

Diğer taraftan ülke yatırım seviyesi yatırım yapılabilir seviyenin farklı kurumlar tarafından değerlendirilirken 5-6 kademe altında olduğunu söylememiz gerekir. Yeni ekonomik program sonrasında ekonomi gerçekleşmeleri daha rasyonel tarafta olmaya devam ederken uluslararası kriterlere uyum konusunda da aşama kaydetti. Biz bu gelişmeyi geçen yılın son dört ayında Fitch’in görünümde bir, S&P’nin ise iki kere iyileştirmeye gitmesi ile karşılığını aldık. Bu hafta 12 ocak tarihinde ise geçen yılın aralık ayında takviminde Türkiye değerlendirmesi olan fakat herhangi bir görüş beyan etmeyen Moody’s değerlendirmesini göreceğiz. Bu değerlendirmede piyasada bir not artışı ve uzun zaman sonra Türkiye’nin notunun yatırım yapılabilir seviyeye yaklaşması bekleniyor. Moody’s kararı not artışı şeklinde olmazsa bir sonraki değerlendirme mart ayında Fitch tarafından gerçekleşecek ve 8 mart tarihinde not artışının gerçekleşmesi bekleniyor. Diğer derecelendirme kuruluşları ise 3 mayıs S&P ve 17 mayıs tarihinde CI Ratings olarak devam edecek.

Not artışları ülkelerin fırsat ülkeler konumuna gelmesi açısından önemli. Diğer taraftan bizim için uyguladığımız yeni ekonomik programın üç ana başlığı mali disiplin, sıkı para politikası ve yapısal reformlar olarak değerlendirirsek, hem mali disiplin için hem de yapısal reformlar için bu süreçte yabancı yatırımcı ilgisine ihtiyaç duyulmaya devam edilecektir. Biz kendimizi ve yeni ekonomik program beklentilerimizi yurtiçinde ve yurtdışında yerli ve yabancı yatırımcılara anlatmaya devam ederken piyasalarda oluşan güven ortamının da en azından 2024 yılı sonuna kadar kararlılıkla ve sürekli olarak devam etmesi gerekiyor.

Not artışı beklentileri Türk Lirası varlıklarda fiyatlandı mı sorusuna ise henüz net bir cevap vermek kolay değil. Borsa İstanbul’da yabancı girişi devam ederken düşük işlem hacmi ile yatay fiyatlamanın devam ettiğini görüyoruz. Kur tarafında yatay yukarı yönlü fiyatlama devam ederken en azından gün içi oynaklığın sınırlı kaldığını ama aşağı yönlü bir trend oluşturacak kadar güçlü bir görüntü olmadığını söyleyebiliriz. Tahvil faizlerinde ve buna paralel mevduat ve kredi faizlerinde planlanan zirve noktalara gelindiği görülüyor, bu ürünlerde de henüz beklentinin terse dönmediğini fakat daha stabil bir görüntü oluştuğu görülüyor.

Tüm bu başlıklar altında küresel piyasalarda merkez bankalarının faiz indirebileceği tarih beklenir ve olası resesyon beklentileri konuşulurken, yurt içinde yeni ekonomik programın etkilerini beklemeye devam edeceğiz. Ocak-mart ayları arasını bir geçiş süreci olarak görürsek özellikle bu süreçte herhangi bir derecelendirme kuruluşundan not artışı haberi gelmesi yurtiçi piyasalar için iyimserliği ve yeni not artışı beklentilerini artıracaktır. Geçtiğimiz yıl farklı pazarlarda farlı ürünlerin yıllık getirileri ile ilgili bilgileri paylaşmıştık, 2024 yılı genelini de pandemi ve enflasyon sonrası normalleşme yılı, geçiş yılı gibi görürsek, yatırım yapılan ürünlerin yıllık getirilerinin birbirine yakın olması beklenebilir. Ekonomide işler yolunda giderse döviz yatırımlarının diğer ürünlere göre getirisinin düşük kalması, diğer ürünlerde ise birbirine yakın enflasyon bazlı getiriler oluşması büyük ihtimal gibi gözüküyor.

