Yeniden Refah Partisi İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına yoğun katılım oldu.

Geçtiğimiz Pazar akşamı Altın Kepçe Restaurant’ta verilen iftar yemeğine; Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cengiz Zor, Kocaeli Milletvekili hemşehrimiz Mehmet Aşıla, Yeniden Refah Partisi Teşkilat Başkan Yardımcısı ve MKYK Üyesi Yakup Taş, MKK üyeleri Ali Balıkçı ve Yaşar Özkan, Genel Merkez Hatibi Kemal Kurt, İl Başkanı Nuri Kuşcu, Merkez İlçe Başkanı Av. Muhammed Emin Zorlu, Gençlik Kolları Başkanı Furkan Murat Köse, il ve merkez ilçe yöneticileri, mahalle muhtarları ile çok sayıda partili katıldı.

İftar öncesi bir konuşma yapan İl Başkanı Nuri Kuşcu, mübarek Ramazan ayının tüm Müslüman alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

İftara katılımlarından dolayı partililere teşekkür eden Kuşcu, tüm Çorum halkının şimdiden Ramazan bayramını kutladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cengiz Zor ise yaptığı konuşmasında, bölgemizde yaşanan savaşa değindi. Savaşların bölgemize kan ve gözyaşından başka bir şey getirmediğini ifade eden Cengiz Zor, “Allah tüm Müslümanların yardımcısı olsun’’ dedi. Zor, ayrıca tüm partililere Genel Başkanları Dr. Fatih Erbakan’ın selamlarını iletti.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde hep birlikte iftar açılırken, tüm Müslüman ülkelerin refahı ve huzuru için dualar edildi.

