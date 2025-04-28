Anahtar Parti Merkez İlçe Başkanlığı görevine İl Başkan Yardımcısı iken Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Av. Muhammed Emin Zorlu getirildi.

Atama ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Anahtar Parti İl Başkanı Nurullah Müstet, Muhammed Emin Zorlu'nun güçlü bir teşkilat yapısı kurarak, merkez ilçeyi hak ettiği hizmetlerle buluşturma yolunda önemli bir rol üstleneceğini belirterek, "Partimizin Merkez İlçe Teşkilatının kurulması çalışmaları kapsamında, İlçe Başkanlığı görevine, Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Ayhan Erel’in oluruyla, Genel Başkanımız Sayın Yavuz Ağıralioğlu’nun tensipleriyle Muhammed Emin Zorlu atanmıştır.

Kendisi, bilgi birikimi, kararlılığı ve liderlik vasıflarıyla merkez ilçemizde partimizi en iyi şekilde temsil edecek ve değerli hizmetlere imza atacaktır. Hayırlı ve uğurlu olsun. Rabbim yar ve yardımcısı olsun." dedi.

Zorlu, 19 Nisan tarihinde Yeniden Refah Partisi'nden istifa etmişti.