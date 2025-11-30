Çorum’da kontrolden çıkan otomobil köprüden düşerek taşlık alanda asılı kaldı. Sürücü ve 2 çocuk kazayı yara almadan atlattı. Devrilme tehlikesi bulunan otomobil, iple demir levhaya bağlanarak sabitlendi.

Kaza, Silmkent Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, I.Ç. idaresindeki 06 EAS 90 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıktı. Savrulan araç, köprü kenarındaki taşlık alana düşerek durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü ile araçtaki 2 çocuk kazayı yara almadan atlattı.

Taşlık alanda askılı kalan otomobil, devrilmemesi için ip yardımıyla yol kenarında bulunan demir levhaya bağlanarak sabitlendi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.