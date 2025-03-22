Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybetti.
Açıklamayı Sağlık Bakanlığı duyurdu.
Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda "Türk sinemasının nadide isimlerinden Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir" denildi.
"Sinema tarihimizde unutulmaz izler bırakan Filiz Akın’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Editör: Anadolu Ajansı