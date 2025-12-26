Çorum'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yıl başı öncesi alkol satışı yapan yerleri denetledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda Çorum il genelinde gıda güvenliğini sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla resmi kontrollerin titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

Ekipler yaptığı denetimde ürünlerin son tüketim tarihlerini, muhafaza ve depolama koşullarını, izlenebilirlik kayıtlarını, bozulma ve bulaşma risklerini, hijyen ve sanitasyon gerekliliklerini inceledi.

Denetimle ilgili müdürlükten yapılan açıklamada; "

Amacımız; vatandaşlarımızın yılbaşı alışverişlerini güvenilir, sağlıklı ve mevzuata uygun ürünlerle yapmalarını sağlamak ve olası risklerin önüne geçmektir. Vatandaşlarımız, gıda ile ilgili karşılaştıkları olumsuzlukları Alo 174 Gıda Hattı üzerinden bildirebilirler. Sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir yılbaşı için denetimlerimiz aralıksız devam edecektir." denildi

Yılbaşı denetimleri kapsamında alkol satan işyerlerinin yanı sıra unlu mamul üretim yerleri, tatlı, pasta ve şekerli mamul üretim ve satış noktaları, kuruyemişçiler de denetimden geçti.