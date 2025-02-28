Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkanı Yıldırım Külcü, dernek yönetimi ve merkez köy muhtarlarından oluşan 50 kişilik heyet, AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya’yı TBMM’de ziyaret etti.

Ziyarette muhtarlar Milletvekili Yusuf Ahlatcı’ya köylerin taleplerini ve ihtiyaçlarını ilettiler.

Muhtarlarla yakından ilgilenen ve tek tek taleplerini dinleyen Milletvekili Ahlatcı, her zaman Çorum’un birlik ve beraberlik içinde kalkınması için çalıştıklarını vurguladı.

TBMM’deki kapısının her zaman muhtarlara açık olduğunu belirten Ahlatcı, “Muhtarlarımız, mahallelerimizin ve köylerimizin sesi. Onların aktardığı her talep bizim için kıymetlidir. Muhtarlarımızın bizi TBMM’de ziyaret etmelerinden ve Çorum’un birliğini beraberliğini Ankara’da yaşamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Gerek Uğurludağ gerekse Çorum merkez köy muhtarlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Onların talepleri karşısında köylerimizin ihtiyaçları noktasında gayret göstermeye, çalışmaya devam edeceğim. Çorum için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Muhtarlar, kendilerini ağırlayan Ahlatcı ve Kaya’ya teşekkür ederek, Çorum’a yönelik hizmetlerinin artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Ahlatcı’yı ayrıca önceki gün Uğurludağ’dan gelen 35 kişilik muhtar heyetinin de ziyaret ettiği belirtildi.