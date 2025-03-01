Okul Sporları Yıldız Kızlar 3*3 Basketbol il birinciliğinde Abdulhamit Han Ortaokulu şampiyon oldu.

Üç okulun mücadele ettiği il birinciliğinde iki maçınıda kazanan Sultan Abdulhamit Han Ortaokulu mutlu sona ulaştı.

Sultan Abdülhamit Han Ortaokulu Ecrin Solak, Ayşe Nisa Baranak, Feyza Nur Peksan ve Zeynep Özyılmaz’dan oluşan kadrosu ile 23 Nisan Ortaokulu’nu 10-8 yenerken,Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu’nu ise 17-5 yenerek şampiyon oldu.

23 Nisan Ortaokulu Dilay Yıldırım, Z, Beril Çevik, Cansu Ünal ve Esmanur Acar’lı kadrosu ile ikinci olurken Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu Hatice Kübra Öztemiz, Elif Sena Kürkçü, Berra Aynur Uysal ve Ecrin Eker’li kadrosu ile üçüncülük kupasını kazandı.