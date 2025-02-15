Okullu Yıldız erkekler futbolda şampiyonluğu Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu kazandı.

Final maçında Osmancık Meliha Rıfat Göbel Ortaokulu’nu 4-1 yenen Yıldırım Beyazıt mutlu sona ulaştı.

Altı okulun mücadele ettiği yıldızlar futbolda iki grupta yapılan maçlar sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar çapraz olarak yarı finalde karşılaştı. Yarı final maçlarını kaybeden Osmancık Atatürk Ortaokulu ile Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu üçüncülük dördüncülük maçında karşılaştılar. Maçtan 2-1 galip ayrılan Osmancık Atatürk üçüncülük kupasının sahibi oldu.

Final maçında ise Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu rakibi önünde üstün bir oyun sonunda sahadan 4-1’lik skorla galip ayrılarak şampiyonluk kupasını aldı. Yıldırım Beyazıt’ın gollerini Elvan 2, Melih ve Gazi alırken Meliha Rıfat Göbel’in tek golünü ise Etem attı.

Maçın ardından kupa töreni soğuk hava nedeni ile İlçe Spor Salonunda yapıldı. Törende şampiyon takımın kupasını İlçe Kaymakamı Furkan Duman, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, İlçe MEM Şube Müdürleri Şahin Gürer, Hasan Çınar ve Lütfi Fındıkçı verdiler.