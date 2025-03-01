Okullararası Yıldızlar Taekwondo il birinciliğinde madalyalar sahiplerini buldu.

Gruplarda ilimizi temsil edecek sporcuların belirlenmesi amacı ile düzenlenen yıldızlar kız ve erkek il birinciliği Atatürk Spor Salonu’nda yapıldı.

Toplam 127 sporcunun mücadele ettiği il birinciliğinde kilolarında birinci olan ilimizi temsil etmeye hak kazandılar. Yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular ve okulları şöyle:

KIZLAR: 29 kilo: 1.Erva Karaoğlan (Suheybi Rumi İHO), 2.Anisa Aksungur (Özel Pınar), 3.Başak Arıcı (Mustafa Kemal).33 kilo: 1.Duru Yaşlak (Ahmet Tevfik İleri), 2.Azra Su Dizlek (Necip Fazıl Kısakürek), 3.Elif Beren Ayak (23 Nisan)37 kilo: 1.Beren Demiral (Mustafa Kemal), 2.Sinem Temiz (Cumhuriyet Ortaokulu), 3.Asuman Aksoy (Şehit Osman Arslan İHL)41 kilo: 1.Merve Tuna Şentürk (Necip Fazıl Kısakürek), 2.Ecrin Mantar (Sungurlu İsmetpaşa), 3.Esma İzem Aktar (Özel Bahçeşehir)44 kilo: 1.Ecrin Hacer Saltan (23 Nisan), 2.Cevriye Naz (Şehit Osman Arslan İHL), 3.Gülbeniz Berra Atan (Şehit Osman Arslan İHL)47 kilo: 1.Reyyan Rana Çalışkan (Suheybi Rumi İHO), 2.Hatica Kübra Öztürk (Şehit Osman Arslan İHL), 3.Tuğba Çıtak (Sultan Abdulhamit Han) ve Berra Aydemir (Mustafa Kemal)51 kilo: 1.Ceylin Sahra Balcı (Mimar Sinan), 2.Şura Eker (Ömer Kömür İHO), 3.Ecrin Uçar (Osmancık Mehmet Akif Ersoy)55 kilo: 1.Yağmur Tahtacı (Necip Fazıl Kısakürek), 2.Aleyna Şirin Sertoğ (Yavruturna), 3.Berra Ahıshalı (Yıldırım Beyazıt)59 kilo: 1.Elizan Çavuş (Suheybi Rumi İHO), 2.Elanur Armutcu (Cumhuriyet), 3.Sudem Yücel (Danişmend Gazi İHO)+59 kilo: 1.Ayşegül Keleş (Ömer Kömürcü İHO), 2.Sinem Ahıshalı (Danişmend Gazi İHO), 3.Melike Tiryaki (Ömer Kömür İHO) ve Sudenaz Coşkun (Salim Akaydın)

ERKEKLER: :33 kilo: 1.Enes Yücedağ (Dr.Sadık Ahmet), 2.Musab Yılmaz (Mustafa Kemal), 3.Osman Efe Doğan (Yıldırım Beyazıt)37 kilo: 1.Mustafa Eymen Avcıoğlu (Mehmet Akif Ersoy), 2.Yaşar Tosundereoğlu (Sungurlu Fatih), 3.Alperen Gökdere (Fuat Sezgin İHO) ve Sadık Erdem Kuşkayası (Mustafa Kemal)41 kilo: 1.Yusuf Topcu (Necip Fazıl Kısakürek), 2.M.Emin Özkılıç (Sultan Abdulhamit Han), 3.Ensar Yılmaz (Mustafa Kemal)45 kilo: 1.Doğukan Tuğra Engin (Mustafa Kemal), 2.Mustafa Arslan Gedik (Mustafa Kemal), 3.Hüsamettin Arslan (Mustafa Kemal) ve Göktuğ İmeci (Sungurlu Şehit Mahmut Peşmen)49 kilo: 1.M.Emin Yüksel (Mustafa Kemal), 2.A.Efe Emin (Fuat Sezgin İHO)53 kilo: 1.Burak Kantar (Fuat Sezgin İHO), 2.Berat Yıldız (Mehmet Akif Ersoy)57 kilo: 1.Semih Erkan (Necip Fazıl Kısakürek)65 kilo: 1.M.Eren Akkoyun (Mehmet Akif Ersoy)+65 kilo: 1.Göktan Yapıcı (75.Yıl Cumhuriyet), 2.Onur Bars (Mehmet Akif Ersoy), 3.Osman Efe Çaylak (Necip Fazıl Kısakürek)

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalyaları verildi.