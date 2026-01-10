Okul Sporları Yıldızlar Yüzme il birinciliğinde Ted Çorum Koleji Ortaokulu kız ve erkeklerde son iki yılın ardından bu yılda takım halinde şampiyonluğu kazandı.

Olimpik Yüzme Havuzunda yapılan il birinciliğinde erkekler ve kızlarda 21 okulun mücadele ettiği il birinciliği müsabakaları iki gün sürdü.

12-14 Yaş öğrencilerin yarıştığı yıldızlar yüzme il birinciliğinde Ted Çorum Koleji Ortaokulu 2864 puanla takım halinde birinciliği kazanırken yarışmalarda 16 altın 12 gümüş ve 14 bronz madalya kazandı. 23 Nisan Ortaokulu ise 2583 puanla ikinci Bahçelievler Salim Akaydın Ortaokulu 1932 puanla üçüncü Mustafa Kemal Ortaokulu ise 1071 puanla dördüncülük kupasının sahibi oldu.

Yıldız Kızlarda ise Ted Çorum Koleji Ortaokulu 2876 puanla takım halinde birinciliği kazanırken Bahçelievler Salim Akaydın Ortaokulu 2325 puanla ikinci Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu 1853 puanla üçüncü Çorum Özel Ada Ortaokulu Koleji ise 1757 puanla dördüncü oldu.

Yarışmaların ardından düzenlenen törenle okullara kupa sporculara ise madalyaları verildi.