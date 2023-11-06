YILIN SON ENFLASYON RAPORUNDA BEKLENTİLER GÜNCELLENDİ

Bankanın enflasyon tahminleri yukarı yönlü revize edildi. TCMB’nin Temmuz ayında yayımladığı raporunda 2023 yılsonu enflasyonu %58 olarak tahmin edilmişti. 2024 yılı için ise beklentiler %33 olması yönünde şekilleniyordu. Yılın son enflasyon raporunda yılsonu için enflasyon tahmini %65'e ve 2024 yılsonu için ise %36 seviyesine yükseltildi.

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan yılın son enflasyon raporunu açıkladı. Başkan Gaye Erkan liderliğinde gerçekleştirilen ve önemli ifadelerin yer aldığı 2023 Yılının Son Enflasyon Raporu bilgilendirme Toplantısı’nda hem küresel ekonomiler hem de yurtiçinde ekonominin son durumu ve enflasyon görünümü hakkında detaylı bilgiler yer aldı. Toplantıya “Milli mücadele ve istiklal ruhumuzun simgesi olan Cumhuriyeti’mizin ikinci yüzyılına başlarken, ülkemizi daha da ileri taşımak için her birimize önemli görevler düşmektedir. TCMB olarak görevimiz; fiyat istikrarı amacımız doğrultusunda dezenflasyonun en kısa sürede tesis edilmesi ve enflasyonun yeniden tek haneye indirilmesidir.” ifadeleri ile başlayan Başkan, tüm çalışmalara bu azim ve kararlılıkla devam edildiğini ifade ederek amaçlanan doğrultuda yol alındığının da mesajını verdi.

İlk olarak küresel ekonomi ve enflasyona dair gelişmeleri, para politikası stratejilerini ve alınan kararların finansal piyasalarda etkilerini paylaşan Başkan, daha sonra Orta Vadeli Enflasyon tahminlerini ve önümüzdeki sürece ilişkin değerlendirmelerini sundu. Küresel ekonomilerde son görünüme ilişkin olarak değerlendirmelerini paylaşan Erkan, takip edilen küresel iktisadi faaliyette zayıflama, petrol fiyatlarında artan oynaklık, para politikalarının kısıtlayıcı düzeyde daha uzun süre tutulacağı beklentisi ve sermaye akımlarında gözlenen çıkışların ülkemizde de enflasyon görünümünde risk oluşturmakta olduğunu belirtti.

Üçüncü çeyrekte akaryakıt fiyatları, döviz kurundaki yukarı yönlü hareketlilik, vergi ve fiyat artışları gibi şok etkilerinin enflasyona yansıdığını belirtirken, talep kısmında bir miktar yavaşlamanın da başladığını kaydetti. Çıktı açığı pozitif seyrini korumakla birlikte yavaşlama gösterirken, hizmet enflasyonunda yüksek seyrin ve katılığın devam ettiğine vurgu yapıldı. Bankanın temel önceliğinin fiyat istikrarı ve enflasyonu yeniden tek haneye düşürmek olduğunu ve bu hususta bütün kaynakların etkin kullanılacağının altını çizen Erkan, faiz artırımı, parasal sıkılaştırma, beklentilerin çıpalanması, tüketimde yavaşlama ve TL mevduat oranının artırılmasının enflasyonu düşürmek noktasında etkili olacağını yineledi.

Enflasyon tahminleri OVP' ye paralel olarak %65 olarak revize edildi..

Hem küresel ekonomiler hem de ülke ekonomisinin son çekilen görüntüsü neticesinde TCMB geçiş dönemi olarak gördüğü 2023 yıl sonu enflasyon tahminini %58 seviyesinden %65 seviyesine yükselterek Orta Vadeli Program'da açıklanan enflasyon beklentisini de yakalamış oldu. 2024 yılı Mayıs ayı itibarıyla enflasyonun zirve noktasını %70-75 seviyeleri arasında görmeyi beklediklerini ifade eden Merkez Bankası Başkanı, para politikasının birikimli etkileri devreye girerken, dezenflasyon sürecinin 2024 yılının ikinci yarısında başlamasını da öngörüyor.Parasal sıkılaştırmanın ekonomi üzerindeki geniş çaplı etkilerinin zamana yayıldığı belirtilirken, bununla birlikte iç talepte dengelenme sürecine ilişkin şimdiden öncü sinyallerin alınmaya başladığını ekledi. Bu beklentiler ışığında ise dezenflasyon dönemi olarak nitelendirilen 2024 yılsonu için enflasyon görünümüne ilişkin tahminler %33 seviyesinden %36 seviyesine yükseltildi. İstikrar döneminin başlangıcı olarak görülen 2025 yılına dair beklentilerde de revizyona giden bankanın, yılsonu enflasyon tahminini 2025 yılı için %15'ten %14 seviyesinde geri çektiği kaydedildi. Jeopolitik riskler ve yönetilen/yönlendirilen fiyatlara ilişkin artan belirsizliklerin tahminler üzerindeki belirsizlik aralığının da genişlediği belirtildi.

Piyasayı ikna etmek konusunda genel olarak başarılı bulunan toplantıda, fiyat istikrarı ve enflasyonda tek haneli rakamların tesis edilene kadar para politikasının etkin ve tam kararlılıkla yürütüleceğinin bir kaç defa önemle altını çizen Başkan, bankanın enflasyonu düşürmek için bütüncül bir yaklaşım izlemeyi tercih ettiğini belirtti. Faiz artırımlarının yanı sıra sterilizasyon yoluyla miktarsal sıkılaştırma ve seçici kredi politikalarının devreye alındığına değinilirken, KKM Programı ile alakalı olarak da; TL mevduat tutarındaki artışın liralaşma stratejisinin doğru yolda olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Ekim ayı enflasyon rakamları beklentilerin altında gerçekleşti.

Enflasyon raporunun ardından geçtiğimiz hafta Cuma günü Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon rakamları piyasa beklentisinin altında gerçekleşti. Tüketici Fiyat Endeksi’ndeki değişim 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,43 ile piyasa beklentisi %4,04 seviyesinin altında kaldı. Bir önceki yılın aynı ayına göre %61,36 olarak gerçekleşti. Ana gruplar içerisinde bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %25,98 ile konut olurken, buna karşılık bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %94,12 ile lokanta ve oteller oldu. Ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları %-0,18 ile ulaştırmada yaşanırken, Ekim ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %13,73 ile giyim ve ayakkabı oldu. Çekirdek enflasyon ise 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,48, bir önceki yılın aynı ayına göre ise %67,61 olarak gerçekleşti. Üretici Fiyat Endeksi tarafına baktığımızda da aylık değişim oranlarında tütün ürünlerinde %14,10 ile aşağı yönlü kırılım gerçekleşmesinin etkisiyle Ekim ayında bir önceki aya göre %1,94’e geri çekilme gözlendi. Bir önceki yılın aynı ayına göre ise yurtiçi üretici fiyatlarındaki artış %39,39 olarak gerçekleşti. Enflasyonda Merkez Bankası’nın hem 2023 yılsonu hem de 2024 yılsonu için hedeflediği enflasyon oranlarını yakalamak için aylık artıştaki sürecin %3,5 seviyesinin altına çekilmesinin önemli olduğunu söylemek mümkün. MB ilerleyen süreçlerde parasal sıkılaştırma sürecine sınırlı ve kademeli olarak devam etmesi Kur, faiz, enflasyon sarmalında enflasyon oranlarının olması gerektiği yerlerde seyretmesi fiyatlardaki artış hızının vites düşürmesi ve hızın ivme kaybetmesi bekleniyor.

2023 yıl sonu enflasyon beklentileri Orta Vadeli Programa paralel olarak %65 seviyesine yükseltilirken ve 2024 yılı Mayıs ayı itibarıyla enflasyonun %70-75 aralığında zirve noktasını görmeyi beklerken, yüksek enflasyonist ortamın Borsa İstanbul tarafında etkileri neler olacak merak konusu oldu. Yatırımcılar yüksek enflasyon karşısında mevcut varlığını korumak ve bununla birlikte ek gelir elde etmek istersen yüksek seyreden ve artması beklenen mevduat faizlerinin borsa tarafında baskıya neden olup olmayacağı ve endeksin yönü ne olacak sorusu kafaları meşgul ediyor. Bununla birlikte Jeopolitik risklerin getirdiği tedirginlik ile altın güvenli liman olma özelliği ile tekrar karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte ülkemizde 2024 yılı Mart ayında gerçekleşecek Yerel Seçimlerin etkileri de önemli olacak. Yatırımcıların tercih edebileceği birden fazla yöntem ve finansal varlık öne çıkarken Borsa İstanbul tarafında 7.000-8.000 puan seviyelerinin yılsonu ve 2024 yılı ilk çeyreğinde korunmasını bekliyoruz. Sektörler bazında baktığımızda mevcut konjonktürde Petrokimya, Otomotiv, Enerji ve Gıda-Perakende tarafında iyimserliğin devam etmesi beklenebilir.

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