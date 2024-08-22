Çorum Belediyesi Gençlik Merkezleri, (YKS) Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na hazırlanacak adaylar için 2024- 2025 dönemi kurslarını başlatıyor.

Soru çözümleri, 40 deneme sınavı ve rehberlik gibi konuların yer aldığı YKS kurslarında Matematik, Geometri, Fizik, Biyoloji, Türkçe, Edebiyat, Tarih ve Coğrafya alanlarında kurslar düzenlenecek.

2 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan kurslara katılmak isteyenler https://basvuru.corum.bel.tr/ Online Başvuru Sistemi’nden kayıt yaptırabilecekler.