Çorum Belediyesi Gençlik Merkezleri, (YKS) Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na hazırlanacak adaylar için 2024- 2025 dönemi kurslarını başlatıyor.

Çorum FK'nın maçı ertelenebilir! Çorum FK'nın maçı ertelenebilir!

Soru çözümleri, 40 deneme sınavı ve rehberlik gibi konuların yer aldığı YKS kurslarında Matematik, Geometri, Fizik, Biyoloji, Türkçe, Edebiyat, Tarih ve Coğrafya alanlarında kurslar düzenlenecek.

2 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan kurslara katılmak isteyenler https://basvuru.corum.bel.tr/  Online Başvuru Sistemi’nden kayıt yaptırabilecekler.

Editör: Çorum Hakimiyet